Наша Украина не допустит отставки министра юстиции

Народный депутат, член политсовета политической партии “Народный Союз Нашей Украины” Александр ТРЕТЬЯКОВ заявляет, что партия категорически не допустит отставки министра юстиции Романа ЗВАРИЧА и готова выступить в его защиту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", по словам А.ТРЕТЬЯКОВА, первый заместитель министра Кабинета министров Александра ЛАВРИНОВИЧ, который заявил о существующих правовых основаниях лишить Р.ЗВАРИЧА как мандата народного депутата, так и освободить его от должности министра, не имеет права определять, кого из министров следует освобождать, а кого назначать.

“Только закон и суд, а не лично господин ЛАВРИНОВИЧ, может решить, кто и в каком правовом поле должен работать”, - подчеркивается в заявлении.

А.ТРЕТЬЯКОВ также считает оценки А.ЛАВРИНОВИЧА “символическими”, “поскольку именно в эти дни исполняется год известному “коррупционному скандалу”, который закончился крахом того, кто его затеял”. “Потому я рекомендую господину ЛАВРИНОВИЧУ, - отмечает А.ТРЕТЬЯКОВ - сосредоточиться на выполнении своих непосредственных обязанностей и предостерегаю его от попыток построить свою политическую карьеру так же как Александр ЗИНЧЕНКО”.

“Если сотрудник Кабинета министров критикует действия министра, то ему лучше сесть на оппозиционный ряд, на котором уже находится Юлия ТИМОШЕНКО, которая заявляет о нелегитимности нынешнего правительства”, - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, комментируя правовые последствия непредоставления Р.ЗВАРИЧЕМ заявления о сложении полномочий депутата, 7 сентября первый заместитель министра Кабинета министров Украины, начальник Управления правового обеспечения Секретариата Кабмина Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что на сегодня существуют правовые основания лишить Р.ЗВАРИЧА как депутатства, так и освободить его от должности министра.

„Поскольку в отведенное законом время народный депутат не предпринял юридически оформленного шага, который удостоверял бы его выбор между должностями члена правительства и члена парламента, возникли обстоятельства, дающие право народным депутатам Украины инициировать рассмотрение вопроса совместительства, запрещенного Конституцией”, - объяснил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Кроме того, в Верховной Раде может быть инициирован вопрос об освобождении Р.ЗВАРИЧА от должности министра из-за нарушения им конституционной нормы о невозможности совмещения мандата народного депутата с другой деятельностью, заметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Ранее Р.ЗВАРИЧ признавал, что совмещение должностей народного депутата и министра противоречит Конституции Украины.

В то же время, по мнению Р.ЗВАРИЧА, он нарушает Конституцию так же, как и каждый народный депутат – член Кабинета Министров. (По информации Регламентного комитета ВР, министр юстиции Роман ЗВАРИЧ единственный член правительства, который не подал заявление о сложении депутатских полномочий – УНИАН).

„Пока не будет решен вопрос об участии в парламентско-правительственной коалиции моей политической силы, которая делегировала меня в правительство («Наша Украина» — УНИАН), естественно, я пока не могу решить свой личный вопрос”, - заявил Р.ЗВАРИЧ, отвечая на вопрос, почему он до сих пор не подал заявления о сложении депутатских полномочий.

В соответствии с Законом Украины "Об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности", действие акта о назначении лица, являющегося народным депутатом Украины, на должность, которая является несовместимой с депутатским мандатом, теряет силу через двадцать календарных дней со дня его издания, если полномочия народного депутата Украины не прекращены в установленном законом порядке.