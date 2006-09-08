Украина – единственное государство бывшего СССР, где развиваются свободы

Украина – единственный луч надежды относительно политических и гражданских свобод на постсоветском пространстве. К такому выводу пришли эксперты неправительственной организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке «Freedom House - Дом Свободы». В обнародованном ежегодном отчете говорится также, что Россия усилила свои позиции как «несвободная страна», а некоторые другие постсоветские государства даже вошли в список «наихудшие среди наихудших» - то есть самых репрессивных стран мира.

Эксперты «Freedom House» анализируют ситуацию относительно политических и гражданских свобод в 192 странах мира и разделяют страны на «свободные», «частично свободные» и «несвободные». Украина - единственная из постсоветских государств, кроме балтийских республик, входит в группу «свободных стран». Директор Европейского отделения Freedom House Кристи Евенсон в интервью Радио Свобода сказала:

«Украина проявила готовность к ряду политических и гражданских реформ. Во время проведения нашего исследования состоялась законная передача власти с соблюдением существующих законодательных норм, политических и избирательных процессов и началом реформ законодательной системы в целом. Это создает надежды, что механизмы и структуры у Украины, хотя пока еще очень слабые, станут базой для жизнеспособной и долговременной демократии».

Азербайджан, Россия, Беларусь и дальше остаются в категории «несвободных стран». Из других постсоветских стран Армения, Грузия, Киргизстан и Молдова входят в группу «частично свободных».

Наихудшая ситуация с правами человека в Бирме, на Кубе, в Ливии, Северной Корее, Судане, Сирии, Туркменистане и Узбекистане. К этой группе принадлежат и две территориальные единицы - Тибет в Китае и Чечня в России, - где местное население испытывает чрезвычайно тяжелые репрессии, говорится в отчете неправительственной организации Freedom House - Дом Свободы.

По словам директора Европейского отделения Freedom House, в прошлом году 46 % стран мира внесли в категорию «свободных», а 30 % «частично свободных».

Радио "Свобода"