Мороз подчеркивает, что он против продажи земли
Это «самый болезненный вопрос»
Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ подчеркивает, что остается сторонником непродажи земель сельскохозяйственного назначения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с коллективом газеты «Голос Украины».
А.МОРОЗ отметил, что это для него «самый болезненный вопрос». В то же время он сказал, что в Универсале и в коалиционном соглашении предусмотрено «законодательное обеспечение земельных отношений».
А.МОРОЗ считает, что необходимо сделать таким украинское законодательство, «чтобы земля не ушла с рук украинских». По мнению председателя ВР, сначала должна быть разработана законодательная база, где было бы четко урегулированы вопросы, связанные, в частности, с ценой на землю.