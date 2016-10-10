Итальянские депутаты засобирались в оккупированный Крым - в Раде предостерегают от визита

Как сообщается на сайте Верховной Рады, об этом заявил сопредседатель межпарламентской группы дружбы Украина-Италия Сергей Алексеев, комментируя информацию о намерении группы парламентариев четырех региональных итальянских парламентов посетить Крым.

"Я глубоко обеспокоен информацией о намерении депутатов региональных парламентов посетить оккупированный Крым. Если эта информация подтвердится, то это будет грубым нарушением международного права, что должно быть осуждено не только властями Италии и Украины, но и мировым сообществом и международными организациями", - сказал Алексеев.

Народный депутат подчеркнул, что Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью территории Украины, аннексированной Российской Федерацией с применением воинских подразделений и с нарушением основополагающих принципов международного права, дву- и многосторонних соглашений.

По его словам, мировое сообщество, отстаивая нормы международного права, приняло ряд резолюций в поддержку территориальной целостности Украины и непризнания крымского референдума.

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"В последнее время ситуация в оккупированном Крыму обострилась - Верховный суд России запретил Меджлис крымскотатарского народа, что было признано Freedom House подтверждением массовых репрессий этнических меньшинств. Поэтому подобный визит на полуостров будет, фактически, означать одобрение этими депутатами такой политики России", - сказал Алексеев.

В Верховной Раде также напомнили о принятом ею постановлении, которым парламент призвал международное сообщество ввести персональные санкции против так называемых "судей Верховного суда Республики Крым" и судей Верховного суда России за решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Также украинский парламент обратился к парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО и Европейскому парламенту принять соответствующие резолюции с осуждением запрета Меджлиса.