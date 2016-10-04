Запрет Меджлиса отражает массовое наказание крымских татар - МИД Турции

Об этом, как сообщается на сайте Посольства Турции в Украине, заявил представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич, отвечая на вопрос по поводу принятия решения о запрете деятельности Меджлиса.

"Принятие Верховным судом Российской Федерации решения о запрете, которое было принято после рассмотрения апелляции, было воспринято с горечью", - говорится в заявлении.

"Очень огорчает желание подвергнуть притеснениям такими средствами, которые отражают понятие массового наказания крымских татар, которые всегда выражают свои законные требования демократическими и мирными способами и не имеют других целей, кроме продолжения жизни (в Крыму), где они свободно могут выражать свое мнение в мире и спокойствии», - отмечает преедставитель турецкого МИД.

Также он добавил, что Турция будет поддерживать крымских татар, которые страдают в результате этих притеснений.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых прекращенна в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

29 сентября Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.