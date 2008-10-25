Азаров: НБУ не следовало запрещать всем банкам отдавать депозиты

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ считает, что Национальному банку Украины не следовало вводить временный запрет на досрочное расторжение соглашений по депозитам и другие ограничительные мероприятия для всех банков одновременно.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" .

«Я считаю, что Национальному банку стоило бы ввести ограничительные мероприятия не для всех банков одновременно, а только для тех, которые столкнулись с массовым оттоком депозитов и у которых возникли проблемы с платежеспособностью», — сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что необходимые решения НБУ должен был принимать конкретно по отдельным банкам в рабочем порядке, не прибегая к таким спорным и неоднозначным мерам.

Как сообщал УНИАН, НБУ постановлением №319 с 13 октября запретил досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов. По данным Нацбанка, отток депозитов с 1 октября 2008 года (до принятия постановления) из банковской системы составил 6,2 млрд. грн., или 2,7% от суммы срочных банковских вкладов.

Настоящим документом НБУ также ввел пятипроцентную маржу между курсом купли-продажи валюты на наличном рынке.

Постановлением №319 также предусмотрено, что с 13 октября 2008 года банки обязаны ограничить осуществление активных операций в объемах, достигнутых каждым из них на эту дату.