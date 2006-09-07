Ляпиной хотят закрыть рот

Председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров, народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА заявляет о попытках лишить народных депутатов права осуществлять депутатские запросы.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По данным К.ЛЯПИНОЙ, в ответ на ее депутатское обращение в Антимонопольный комитет Украины проверить деятельность Консорциума «ЕГАПС» (Единая государственная автоматизированная паспортная система), эта частная компания подала на нее в суд относительно защиты чести, достоинства и деловой репутации и с требованием опровергнуть информацию, изложенную в депутатском обращении. В итоге, 14 августа Печерский районный суд Киева своим определением открыл судебное производство по иску «ЕГАПС». По мнению К.ЛЯПИНОЙ, суд принял в производство безосновательный иск. К.ЛЯПИНА считает это прецедентом запрета на получение народными депутатами объективной информации от государственных органов исполнительной власти относительно правовых нарушений и коррупционных действий.

Как сказала К.ЛЯПИНА, она просила АМК проверить реализацию и законность контракта от 10 декабря 2004 года между Министерством внутренних дел Украины и «ЕГАПС» о создании Автоматизированной системы контроля за изготовлением бланков учета и отчетности. По ее словам, частный консорциум стал посредником между государственным полиграфическим комбинатом «Украина» и государством, когда комбинат производил бланки, а консорциум их реализовывал. Таким образом, государство теряло прибыль, при том, что стоимость бланков была завышена. «Речь идет о сотнях миллионов долларов ежегодно», - заявила она.

По мнению депутата, иск к ней был подан в суд с тем, чтобы прекратить расследование по данному делу. «Те, кто хотел закрыть мне рот, в данном случае добьются абсолютно противоположного эффекта», - заявила она.

По словам К.ЛЯПИНОЙ, завтра она намерена обратиться к первому вице-премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с официальным письмом с просьбой разобраться, привести ситуацию в соответствие с законодательством, защитить государственное предприятие. «Если уж новое правительство задекларировало борьбу с коррупцией, то я думаю, что есть смысл начать со сферы печатания ценных бумаг», - считает она.

По данным К.ЛЯПИНОЙ, Консорциум «ЕГАПС» зарегистрирован 14 апреля 2004 г. Учредители: Коммерческий индустриальный банк (СІВ), ООО «СП «Голография», ООО «Знак», ООО «Полысервис», ОАО «КП ОТИ». Уставный фонд не предусмотрен. По данным МВД, сообщила она, реальным собственником консорциума является Юрий СИДОРЕНКО, который скрылся от преследования украинских правоохранительных органов в Швейцарию, а сейчас скрывается от швейцарских властей в Арабских Эмиратах.

Справка УНИАН. 14 апреля 2005 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по фактам злоупотреблений служебным положением и служебной небрежности служебными лицами Министерства внутренних дел Украины во время создания Единой государственной автоматизированной паспортной системы в Украине.

По данным ГПУ, в 2004 году служебные лица МВД Украины, без расторжения указанного контракта, незаконно провели новый тендер для закупки оборудования и технологии внедрения ЕГАПС, победителем которой стал Консорциум «ЕГАПС». Всего из государственного бюджета на протяжении 1997-2004 годов на создание Системы перечислено коммерческим структурам свыше 84 млн. грн., однако в настоящее время она не создана.

Перед этим, в марте 2005 года Министерство внутренних дел начало расследование на предмет злоупотреблений, которые могли возникнуть во время изготовления заграничных паспортов нового образца. Пресс-секретарь МВД Николай ФАРТУШНЫЙ объяснил расследование появлением указа Президента Виктора ЮЩЕНКО, приостанавливающего выдачу новых паспортов.

Идея введения новых заграничных паспортов в Украине была продиктована расширением Евросоюза на восток и усилением требований безопасности той структуры. Однако в МВД подозревают, что в ходе реализации этой идеи на первом плане могли оказаться факторы материальной и политической заинтересованности.

Право на изготовление новых паспортов получил специально сформированный под это дело Консорциум «ЕДАПС», в компетенцию которого также входило создание Единого государственного реестра физических лиц.

В 2004 году новый паспорт был утвержден в Еврокомиссии и одобрен международной организацией ИКАО, которая объединяет базы данных и реестры граждан многих стран мира, и Украина презентовала этот документ, первым владельцем которого стал тогдашний Президент Леонид КУЧМА.

По официальным данным, разработка нового документа для путешествий украинцев за границу стоила государственному бюджету свыше 40 млн. грн.

С начала 2005 года новый заграничный паспорт должен был стать общеупотребительным, однако в программе "Закрытая зона" на “5-м канале” МВД обвинили в том, что база данных обладателей новых паспортов использовалась для фальсификации выборов Президента-2004, а сам процесс изготовления был непрозрачным.

10 марта 2005 года Президент В.ЮЩЕНКО подписал указ № 457/2005 "О внесении изменений в Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу и признании утратившими силу, некоторых указов Президента Украины".

Этим Указом, в частности, отменено действие Указов Президента от 30 апреля 2004 года №500 "О создании Единого государственного реестра физических лиц" и от 9 декабря 2004 года №1461 "О внесении изменений в Указ Президента от 30 апреля 2004 года №500".