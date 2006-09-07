Ющенко встретится с Алиевым с глазу на глаз
17:07, 07 сентября 2006Политика
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Президент находится в Азербайджане с официальным визитом
В Президентском дворце в Баку состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ.
После этого началась встреча глав государств в формате с глазу на глаз, сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины.
Запланировано, что затем состоятся украинско-азербайджанские переговоры в расширенном составе под председательством президентов обеих стран. По окончании переговоров запланировано подписание украинско-азербайджанских документов.
Президент Украины находится в Азербайджане с двухдневным официальным визитом.
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