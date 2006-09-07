Ющенко встретится с Алиевым с глазу на глаз

В Президентском дворце в Баку состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ.

После этого началась встреча глав государств в формате с глазу на глаз, сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины.

Запланировано, что затем состоятся украинско-азербайджанские переговоры в расширенном составе под председательством президентов обеих стран. По окончании переговоров запланировано подписание украинско-азербайджанских документов.

Президент Украины находится в Азербайджане с двухдневным официальным визитом.