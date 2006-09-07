Порошенко не станет делать трагедии, если коалицию не создадут

Заседание Совета партии «Народный Союз Наша Украина» отложено до завершения работы рабочей группы, которая работает над текстом нового коалиционного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член Совета НСНУ, народный депутат Петр ПОРОШЕНКО.

В частности, он сказал, что вчера состоялось заседание президиума партии, где было принято решение о перенесении заседания Совета НСНУ для того, чтобы можно было вынести на обсуждение более-менее согласованный вариант текста коалиционного соглашения перед его подписанием.

«По состоянию на данный момент нельзя говорить ни о содержательной части, ни о названии документа о возможной коалиции», - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО, добавив, что есть базовые принципы, заложенные в Универсале национального единства, от учета которых будет зависеть, будет или не будет «Наша Украина» в составе коалиции.

П.ПОРОШЕНКО сказал, что для себя не делает трагедии, если эти базовые принципы не будут учтены, а, следовательно, «Наша Украина» не войдет в коалицию и будет думать над другими формами своей деятельности.

«Пока рано создавать сенсации, рано давать комментарии, потому что необходимо дать возможность поработать и экспертам, и членам рабочей группы», - сказал он.

На вопрос, будет ли и в дальнейшем «Наша Украина» требовать от депутатов, которые не хотят войти в коалицию, сдать депутатские мандаты, П.ПОРОШЕНКО ответил, что на заседании Совета НСНУ не слышал фамилий людей, которые не хотят входить в пока еще, по его словам, несуществующую коалицию.

Он отметил, что решение каждый депутат будет принимать, когда будет готов документ.

П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что «Наша Украина» - демократическая политическая сила, потому каждый депутат будет самостоятельно определяться, будет ли он ставить свою подпись под соглашением о создании новой коалиции.