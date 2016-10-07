Дубневич призвал бизнес вместе вычищать "Укрзализныцю" от коррупционеров

Такую позицию на совещании с участием руководства Министерства инфраструктуры, Укрзализныци, представителей бизнеса и народных депутатов озвучил председатель Комитета ВР по вопросам транспорта Ярослав Дубневич.

Комментируя текущую ситуацию с грузовыми перевозками, он отметил, что проблема формировалась годами и не может будет решена сразу. «Вагонов не хватает не из-за того, что высшее руководство "Укрзализныци" хочет, чтобы вагоны где-то простаивали. Это вопрос, прежде всего, среднего звена железнодорожников», - подчеркнул Дубневич.

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Он обратился к представителям бизнеса с призывом инвестировать в собственные вагоны. «Вкладывайте в частные вагоны. Украинские заводы ждут заказов от украинского бизнеса, - заявил председатель Комитета по вопросам транспорта. - Необходимо загрузить украинские вагоноремонтные заводы, делать ремонты, строить вагоны, как для Укрзализныци, так и частных собственников».

Также Дубневич призвал представителей бизнеса совместно вычищать от коррупции Укрзализныцю, ни в коем случае не давать взяток, не предлагать взяток и сообщать о всех фактах взяточничества. «Будем ловить, оформлять и сажать этих воров, которые, к сожалению, есть сегодня в транспортной отрасли. Давать тем коррупционерам жить и работать в системе – неприемлемо!», - написал он в Facebook.

По мнению Дубневича, важно обеспечить действительно прозрачную политику распределения подвижного состава. «Нужна открытая платформа, где каждый участник рынка в режиме онлайн сможет видеть: какие вагоны есть в наличии, кто их использует, в каком направлении, - предложил председатель Комитета. - Это также снимет много вопросов и сплетен, которые сейчас к сожалению присутствуют вокруг Укрзализныци».

Дубневич проинформировал представителей бизнеса, что сейчас Комитет по транспорту совместно с Министерством инфраструктуры, Американской торговой палатой, Европейской бизнес-ассоциацией готовит к рассмотрению парламента законопроект о железнодорожном транспорте, который даст равные условия доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Обращаясь к участникам совещания, Дубневич выразил убеждение, что конструктивное сотрудничество поможет найти выход из сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что руководство Укрзализныци имеет поддержку премьер-министра, министра инфраструктуры и посоветовал руководителям департаментов Укрзализныци не воспринимать нынешнее руководство как временное.

«Мы вместе делаем все для того, чтобы время временных руководителей на Укрзализныци закончился, а железная дорога вновь стала флагманом украинской экономики», - заявил председатель Комитета.