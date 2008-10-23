Падение гривны и мировой кризис прекратятся после выборов в США

Заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО прогнозирует, что девальвация гривны и мировой кризис пойдут на убыль по окончании выборов президента США.

Такое мнение он выразил сегодня вечером в эфире “5 канала”.

"Когда мировой кризис стухнет, мы ожидаем, что это произойдет после выборов президента США, в конце этого года и в начале следующего, как сейчас идет спрос на доллар, потом будут все убегать от доллара", - отметил он.

А.САВЧЕНКО отметил, что как только кризис закончится, "начнется дрейф от доллара к другим валютам, в том числе и к гривне". "Я верю, что как только закончатся кризисные явления, гривна играет свое", - цитирует заместителя председателя НБУ “Украинская правда”.

Говоря об официальном курсе гривны к доллару на протяжении будущих месяца-двух, А.САВЧЕНКО сказал: "Он будет приближен к рыночному и сольется с ним".

"Будут два курса: курс безналичный и наличный. Надеюсь, через месяц-два он будет меньше 6 грн.", - отметил А.САВЧЕНКО.