Профсоюзы просят бороться с кризисом не за счет трудящихся

Федерация профсоюзов Украины призывает власть преодолевать последствия мирового экономического кризиса не за счет трудящихся. Об этом идет речь в обращении Федерации профсоюзов Украины к органам государственной власти, работодателям, переданном УНИАН сегодня.

В обращении Федерация профсоюзов Украины выражает крайнюю обеспокоенность членов профсоюзов, профсоюзных организаций ситуацией, складывающейся в Украине в связи с мировым финансовым кризисом, который уже негативно отразился на многих секторах экономики, в частности, металлургической, химической, строительной отраслях, торговле.

ФПУ подчеркивает, что кризис угрожает работе, жилью и будущему миллионов трудящихся и их семей, которые никогда не получали достаточных доходов в годы реформ, которым недоплачивали за их труд и которые не несут ответственности за то, что происходит с финансами и экономикой Украины.

«Нынешнюю ситуацию последовательно создавали безответственные политики и бизнес. Мировой финансовый кризис лишь ускорил негативные процессы», - отмечается в документе.

Члены профсоюзов выражают возмущение тем, что налоги, уплаченные трудящимися в Украине, используются для спасения бизнесменов, “чья жадность, безответственность и злоупотребление властью привели к финансовому кризису, затормозили развитие экономики, поставили под угрозу деятельность тысяч предприятий и организаций”.

Профсоюзы требуют от Верховной Рады Украины, Президента Украины, СНБО, правительства принять неотложные меры с целью защиты граждан от последствий кризиса, и не допустить: переложения государством и бизнесом последствий финансового кризиса на плечи трудящихся и членов их семей, уровень доходов подавляющего большинства которых является ниже конституционных гарантий; ухудшения социально-экономического положения трудящихся путем возможного снижения государственных социальных гарантий и стандартов и пересмотра обязательств работодателей в коллективных договорах в сторону уменьшения; массовых увольнений работников, введения неоплачиваемых отпусков; снижения уровня заработной платы работников и тому подобное.

ФПУ обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением созвать до 1 ноября 2008 года Национальный трехсторонний социально-экономический совет при Президенте Украины для обсуждения ситуации, сложившейся в финансовом секторе и реальной экономике, и выработки согласованных действий органами государственной власти и социальными партнерами по преодолению кризиса.

Кроме того, они просят премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО провести неотложные консультации с профсоюзами по вопросам, которые инициируются правительством как стабилизационные антикризисные мероприятия, и введения в антикризисные органы представителей профсоюзов с целью недопущения нарушения условий Генерального соглашения на 2008-2009 годы и ухудшения социально-экономического положения трудящихся, разблокирования правительственной стороной работы Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности.

Профсоюзы просят Верховную Раду Украины, политические фракции безотлагательно принять Государственный бюджет Украины на 2009 год, без снижения предусмотренных проектом уровня государственных социальных стандартов и гарантий.

Председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ профсоюзы предлагают провести с ними встречу по вопросам безусловного обеспечения банковскими учреждениями платежных обязательств перед гражданами и юридическими лицами, обеспечения права свободно распоряжаться своими средствами.