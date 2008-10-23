Черновецкий пообещал, что будет хорошим премьер-министром

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что будет претендовать на должность премьер-министра Украины, если его политическая сила на выборах в Верховную Раду наберет больше 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня на брифинге в мэрии.

«При условии, что мы наберем больше 10% на выборах, я буду претендовать на должность премьер-министра Украины. Потому что весь мой предыдущий опыт работы убедил киевлян и многих украинцев в том, что Киев сегодня – это процветающий город, хотя есть разные нюансы… Я полагаю, все, что мы сделали, вполне может быть трансформировано в экономику, политику Украины на самом высоком уровне, чтоб все украинцы жили хотя бы как в Киеве», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что на 100% уверен, что Блок Черновецкого пройдет в ВР и 10% считает серьезной заявкой для его политической силы.

«Я полагаю, что буду хорошим премьер-министром. И я буду первым народным премьер-министром», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сказал, что не уйдет в отпуск на время предвыборной кампании, а также члены его команды будут оставаться на своих местах в мэрии. Если же будет необходимость уехать в другие регионы, то будут оформляться отпуска за свой счет. «Я буду действовать строго в рамках закона, который говорит, что я не должен уходить с поста мэра Киева», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Относительного того, с кем будет блокироваться его политическая сила, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что его партнером в блоке скорее всего станет Христианско-декомократическая партия Украины. Сегодня на брифинге лидер ХДПУ Кирилл ПОЛИЩУК официально предложил лидеру Блока Черновецкого создать общий блок на внеочередные выборы в парламент. Он подчеркнул, что это будет естественное объединение, которое имеет общие духовные основы.

В свою очередь Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что готов сотрудничать со всеми политическими силами и политиками, которые руководствуются «Божьей политикой».

«Я буду сотрудничать со всеми кто верит, кто хочет изменить Украину и верит в христианские принципы», - сказал нынешний мэр столицы.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также высказал убеждение, что именно его политическая сила, основанная на христианских принципах, сможет стать третьей силой в Верховной Раде.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сказал, что категорически против того, чтоб выборы затягивались.