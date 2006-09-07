Ющенко полтора часа разговаривал с Януковичем в аэропорту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перед отлетом в Баку в аэропорту «Борисполь» провел встречу с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщает пресс-служба Президента, разговор длился 1,5 часа.

Собеседники обсудили экономическую ситуацию в Украине и выполнение государственного бюджета.

Руководитель правительства проинформировал Президента о результатах своего визита в Польшу и об итогах переговоров с польской стороной относительно перспективы нефтепровода «Одесса–Броды». Эта тема звучала в контексте официального визита Президента в Азербайджан, во время которого будет речь идти именно о создании нового маршрута транспортировки каспийской нефти по линии “Баку–Одесса–Броды–Плоцк”. Президент и премьер считают, что Украина должна активизировать работу со своими партнерами в вопросах участия нашего государства в энергетических проектах.

В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ также обсудили тему энергетической безопасности и работу правительства по обеспечению Украины энергоносителями и подготовку к отопительному сезону.

Еще одна тема встречи – координация работы между Секретариатом Президента и Кабинетом Министров. Президент и премьер договорились, что на будущей неделе состоятся рабочие встречи между руководством Секретариата и членами правительства для согласования всех вопросов по координации этой работы. Президент отметил, что эта тема особенно актуальна в настоящее время, когда в результате политической реформы между ветвями власти формируются новые отношения.

Собеседники также обсудили некоторые темы внешней политики и вопросы развития Киева.