Мельниченко нашел гаранта передачи своих пленок

Бівший прокурор Киевской области Юрий ГАЙСИНСКИЙ дал согласие экс-майору Госохраны Николаю МЕЛЬНИЧЕНКО присутствовать как сотрудник адвокатской фирмы «Юридические гарантии» во время передачи иностранным экспертам записей, сделанных в кабинете бывшего Президента Леонида КУЧМЫ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Юрий ГАЙСИНСКИЙ согласился, что он окажет помощь при предоставлении доказательств по уголовному делу (уголовное дело, которое расследует Генеральная прокуратура Украины в отношении установления организаторов и заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе, - УНИАН), - сказал он.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, это будет очень сложная передача с точки зрения юридических нюансов, "поскольку в ней будет задействованы, кроме Украины, еще как минимум три-четыре иностранных государства».

В свою очередь Ю.ГАЙСИНСКИЙ в интервью УНИАН подтвердил такое согласие, отметив при этом, что предоставление соответствующей правовой помощи в данном случае предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

Как сообщал УНИАН, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявлял о готовности предоставить в ноябре оригиналы своих аудиозаписей для быстрейшего проведения экспертизы на подлинность.

"Я уже даже пошел на тот шаг, который не выставляет категорические требования о том, что передача (записей – УНИАН), – только агентам ФБР и только на территории США. Это может быть и территория украинского посольства», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня, 23 октября.

По его словам, экспертиза будет проводиться как на территории США, так и на территории Европы теми экспертами, которых определил Совет Европы. В частности, это будут эксперты как минимум из трех стран, с которыми уже есть окончательная договоренность со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

«Надо предпринимать шаги, чтобы не были уничтожены оригиналы, и в этом мы с Генпрокуратурой нашли общий язык. Задержки с проведением экспертизы со стороны Генпрокуратуры нет», - отметил он.

Также Н.МЕЛЬНИЧЕНКО будет настаивать, чтобы во время передачи записей присутствовали представители средств массовой информации. «Чтобы люди видели, как происходит сам процесс передачи, чтобы сделать невозможной какие-то спекуляции с любой стороны», - объяснил он.