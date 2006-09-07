Министр юстиции нарушает Конституцию сознательно

Министр юстиции Украины Роман ЗВАРИЧ считает, что, не сложив с себя депутатских полномочий, нарушает Конституцию Украины не более, чем другие депутаты-совместители.

Об этом он сказал в интервью газете «Дело» (№159 от 7 сентября 2006 года).

На вопрос, нарушает ли он Конституцию Украины, Р.ЗВАРИЧ ответил: «Думаю, что так же, как и каждый народный депутат - ныне член Кабинета Министров, по которому все еще по процедуре не принято решение Верховной Рады о сложении депутатского мандата».

Он подчеркнул, что пока не будет решен вопрос относительно участия «Нашей Украины» в парламентско-правительственной коалиции, «естественно, я пока не могу решить свой личный вопрос». По словам Р.ЗВАРИЧА, «мой статус остается в подвешенном состоянии».

Р.ЗВАРИЧ считает, что до конца недели будет определенность по поводу новой коалиции.

Как сообщал УНИАН, по информации Регламентного комитета Верховной Рады Украины, лишь Р.ЗВАРИЧ не написал заявления о сложении депутатских полномочий.