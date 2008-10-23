Политологи прогнозируют, что Тимошенко светит оппозиция

Эксперты скептически оценивают шансы создания любой коалиции в новом составе Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 30 ведущих украинских политологов и политических экспертов, которое представил на пресс-конференции в агентстве УНИАН на тему “Кризис украинского парламентаризма: настоящие мотивы и стратегии политиков глазами ведущих политологов” председатель правления Центра социологических и политологических исследований “Соціовимір”, директор Международного института демократий Сергей ТАРАН.

36,7% опрошенных экспертов считают, что ни одного варианта коалиции не будет создано в новом составе парламента.

Наиболее реальными вариантами коалиции эксперты назвали коалицию Партии регионов, “Нашей Украины” и Блока Литвина (16,7%), а также Партии регионов, КПУ и Блока Литвина (16,7%).

Только один эксперт допускает возможность образования коалиции БЮТ и Партии регионов и один эксперт предусматривает образование коалиции БЮТ, “Нашей Украины” и Блока Литвина.

Среди других вариантов развития событий в новоизбранной Верховной Раде эксперты называют, в частности, “образование ядра коалиции на основе Партии регионов и Блока Литвина и проведение переговоров с другими силами и “создание основы коалиции в составе Партии регионов и КПУ”.

Как отметил С.ТАРАН, если новая коалиция будет создана, то это будет коалиция, с высокой вероятностью, при участии Партии регионов. БЮТ, вместо этого, очевидно, займет оппозиционную нишу после досрочных выборов.

В опросе приняли участие, в частности, Владимир ФЕСЕНКО, Андрей ЕРМОЛАЕВ, Дмитрий ВЫДРИН, Александр ДЕРГАЧЕВ.