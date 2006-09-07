УНП призывает бойкотировать русскоязычных госслужащих

Украинская народная партия призывает сознательных украинцев бойкотировать русскоязычных госслужащих.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

В частности, Совет Львовской городской организации УНП принял обращение к руководству государства, органов местного самоуправления, СМИ и львовского общества относительно угрозы государственности украинского языка.

По словам депутата Львовского областного совета Олега НЕМЧИНОВА, «принятие обращения было вызвано назначением куратором Львовской области первого вице-премьера Николая АЗАРОВА, который не владеет украинским языком». «Понятно, что Львовская область должна решать свои экономические вопросы, и от господина АЗАРОВА будет зависеть многое, а следовательно, для того, чтобы найти общий язык с львовянами, не посягая на их национальные права, все высокопоставленные должностные лица обязаны придерживаться законодательства о языках и государственной службе», - отметил он.

Как сообщил О.НЕМЧИНОВ, «УНП призвала руководителей и работников государственных организаций и органов местного самоуправления бойкотировать всех государственных служащих, которые сознательно не используют украинский язык в служебном общении; представителей СМИ - бойкотировать все комментарии государственных служащих на негосударственном языке; всех граждан - в случае выявления, что государственные служащие во время исполнения ими своих служебных обязанностей, общаются не на государственным языке, протоколировать такие факты и обращаться в суд и требовать увольнения таких служащих в связи с нарушением законодательства о языках и государственной службе».