Наша Украина не явилась на расширение коалиции

Представители «Нашей Украины» не явились на заседание экспертной группы по расширению парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 10.00 на заседание пришли представители Партии регионов и СПУ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, член фракции “Наша Украина” Анатолий КИНАХ заявил 6 сентября, что на 10.00 четверга планируется встреча экспертов, которые будут работать над текстом коалиционного соглашения.