Наша Украина не явилась на расширение коалиции
11:30, 07 сентября 2006Политика
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Планировалась встреча экспертов
Представители «Нашей Украины» не явились на заседание экспертной группы по расширению парламентской коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 10.00 на заседание пришли представители Партии регионов и СПУ.
Как сообщал УНИАН, народный депутат, член фракции “Наша Украина” Анатолий КИНАХ заявил 6 сентября, что на 10.00 четверга планируется встреча экспертов, которые будут работать над текстом коалиционного соглашения.
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