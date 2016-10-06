В Сейме Польши рассматривают криминализацию отрицания геноцида на Волыни

Об этом сообщает Радио Свобода.

Первое чтение двух законопроектов о внесении изменений в закон об институте национальной памяти продолжалось до позднего вечера 5 октября.

Проекты изменений подготовили Министерство юстиции Польши и депутаты от партии «Кукиз’15».

Авторы правительственного проекта предлагают ввести уголовную ответственность за приписывание Польши и польскому народу ответственности за преступления нацистов во время Второй мировой войны. В частности, к уголовной ответственности должны были бы притягиваться те, кто, извращая исторические факты, публично употребляет понятие «польские лагеря смерти». Согласно с предлагаемыми изменениями, действия для защиты репутации Польши может инициировать неправительственная организация. Возмещения и компенсации за причиненное Польши пренебрежение должны попадать в государственный бюджет. Законопроект предусматривает наказание в виде лишением свободы сроком до трех лет.

Зато в законопроекте партии «Кукиз’15» говорится об уголовной ответственности за отрицание геноцида, якобы реализованного украинскими националистами на Волыни и Восточной Галичине.

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«Целью предлагаемого изменения является значительное ограничение публичного распространения лжи на тему геноцида на Волыни и в Восточной малой польши. Вредность безнаказанности публичного искажения истории, особенно в таком трагическом аспекте, каким был акт массового истребления польского, еврейского, чешского, словацкого, армянского и украинского населения не вызывает сомнений», – отмечается в законопроекте.

Объясняя необходимость таких изменений, депутат-докладчик Томаш Жимковський говорил об укреплении культа УПА в Украине как угрозе для польского народа. Он также обратил внимание на большое количество украинских трудовых мигрантов, которые оказались в Польше и, якобы, имеют националистические взгляды. По словам Жимковського, уголовная ответственность за распространение в Польше украинского национализма должна быть орудием «отпугивания» от противоправных действий. Его коллега по партии Юзеф Бринкус считает, что наказывать нужно и тех, которые обвиняют польский народ в проведении антиукраинской Операции Висла в 1947 году. Бринкус отмечает, что вину за эту преступную акцию надо возлагать не на поляков, а на коммунистов.

Инициаторам внесения изменений в закон об институте национальной памяти оппонировал депутат Марцин Свенцицкий из партии «Гражданская платформа». Он считает, что нет необходимости изменять этот закон, ведь институт и без того много занимается вопросами трагических событий на Волыни. По его словам, авторы законопроекта хотят унизить украинцев. В свою очередь Кшиштоф Мешковский из партии «Новочесна» назвал ход чтению законопроекта «сюрреалистическим недоразумением».

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После дискуссии депутаты Сейма отправили оба законопроекта на доработку. Инициаторы изменений закона об институте национальной памяти выразили надежду, что вскоре польский парламент примет новую версию закона.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

8 сентября Рада ответила на решение парламента Польши по Волынской трагедии и призвала польских коллег прекратить политизацию трагических страниц украинско-польской истории и сосредоточить усилия на конструктивном построении отношений.