Ющенко поехал за каспийской нефтью

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщал УНИАН, 7-8 сентября В.ЮЩЕНКО в ходе официального визита в Азербайджанскую Республику встретится с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ. Также запланировано, что глава Украинского государства посетит парламент Республики и встретится с членами правительства.

Среди тем, которые будут обсуждаться во время визита, в частности, вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и проекты в сфере энергетической безопасности. Президент Украины убежден, что важным направлением двустороннего сотрудничества наших стран является создание нового маршрута транспортировки каспийской нефти в направлении Баку – Одесса – Броды – Плоцк.

Во время визита предусматривается подписание межправительственных соглашений «О сотрудничестве в сфере окружающей среды», «О международных комбинированных грузовых перевозках» и другие документы.

Главы государств также обсудят проведение Дней культуры Украины в Азербайджане и Дней культуры Азербайджана в Украине.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО выступит перед студентами и профессорско-преподавательским составом Бакинского славянского университета с речью на тему «Внешняя политика Украины».

Во время визита главу Украинского государства сопровождают министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, вице-премьер-министр, председатель украинской части Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества Андрей КЛЮЕВ, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ, народные депутаты Анатолий КИНАХ и Эдуард ЗЕЙНАЛОВ.