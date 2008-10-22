В МИД довольно резко посоветовали коллеге из Германии на себя посмотреть

В МИД Украины удивлены содержанием высказываний государственного министра МИД Германии Гернота ЭРЛЕРА о евроатлантических устремлениях Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы МИД Украины.

«Особенно удивляет, что эти высказывания прозвучали не во время встреч со своими украинскими партнерами, которые могли бы дать аргументированные ответы, а во время видеомоста Москва-Берлин», - отметили в пресс-службе, добавив, что в этой связи становится более понятным, откуда российское общество, запуганное властью страшилками о НАТО, получает подпитку своих перекрученных представлений о реальном отношении в Украине к этой организации и сути украинской евроатлантической политики.

В МИД признают, что в Украине, как и в любом другом демократическом государстве, существуют противоположные точки зрения по поводу евроатлантических устремлений. «Это, по-видимому, единственное объективное утверждение, которое прозвучало из уст господина ЭРЛЕРА. Все другое – передергивание, некорректная манипуляция цифрами и фактами, замешанные на риторике, неприемлемой в оценках высоким должностным лицом позиции другого суверенного государства», - отметили в пресс-службе.

В МИД отмечают, что Г.ЭРЛЕР договорился до того, что фактически подверг сомнению возможность Украины делать вклад в безопасность на евроатлантическом пространстве. В связи с чем в министерстве отметили, что Украина, в отличие от многих государств-членов этой организации, принимает участие во всех без исключения миротворческих операциях под руководством НАТО.

Внешнеполитическое ведомство обеспокоено, что по логике Г.ЭРЛЕРА, Германия и другие государства ЕС на самом деле жалеют по поводу дальновидных решений, которые одобрил Альянс в Бухаресте по Украине и Грузии.” На наш взгляд, такую позицию вряд ли разделяет Канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ, которая лично присоединилась к формулированию перспективы вступления Украины в НАТО. По-видимому, не за горами выборы в ФРГ», - отметили в пресс-службе.

Что касается утверждений о разделе Украины на два непримиримых политических лагеря и возможного раскола на почве евроатлантической политики нашего государства, то в МИД посоветовали Г.ЭРЛЕРУ слишком не проникаться этими “мнимыми фобиями”. В министерстве заверили, что Президент, правительство Украины в своей евроатлантической политике действуют в соответствии с Конституцией Украины и действующим законодательством, одобренным парламентом Украины, которое прямо предусматривает вступление Украины в НАТО как приоритет внешней политики государства. При этом, отмечают в министерстве, бесспорно, окончательное решение будет приниматься с учетом мнения украинского народа.

“Что касается количества выборов на единицу времени в конкретном государстве, то посоветовали бы ЭРЛЕРУ тщательно изучить историю государств-членов Альянса перед тем, как жаловаться по поводу законного права народа решать внутриполитические проблемы демократическим путем – через выборы”, - добавили в МИД.

Как сообщал УНИАН, государственный министр Федерального министерства иностранных дел ФРГ Г.ЭРЛЕР во время видеомоста Москва-Берлин «Кавказский конфликт. Что дальше? Геополитические последствия» сказал, что продолжение Украиной курса на интеграцию в НАТО угрожает расколом страны. Он отметил, что в Украине в вопросе вступления в НАТО существуют противоположные точки зрения.

При этом Г.ЭРЛЕР подчеркнул, что отношение к вступлению в НАТО очень четко распределяется по территории Украины: Восток – категорически против, Запад – за вступление в Альянс.

«До тех пор, пока положение такое, абсолютно очевидно, что существует большая опасность нестабильности в Украине, и продолжение курса на интеграцию в НАТО приведет к еще большему расколу страны. Мы не намерены дестабилизировать соседнюю страну такими шагами, что может привести к ее расколу», - подчеркнул Г.ЭРЛЕР.

Г.ЭРЛЕР подчеркнул, что сдержанная позиция Германии по поводу присоединения Украины и Грузии к ПДЧ никоим образом не связана с последними событиями на Кавказе. По его словам, опасения Германии и других стран ЕС стали очевидными на Бухарестском саммите НАТО. Г.ЭРЛЕР добавил, что это касается внутренней готовности стран интегрироваться в Альянс, хода внутренних реформ, работы демократических институтов и возможности делать вклад в безопасность НАТО. «Пока нет причин говорить о таких высоких стандартах кандидатов», - сказал он. Г.ЭРЛЕР считает, что с момента Бухарестского саммита мало что изменилось, и эти факторы будут играть большую роль во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в декабре.