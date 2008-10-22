Янукович уже готов слиться с СДПУ(о)?

Партия регионов ведет переговоры о включении в свои ряды нескольких партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос, возможно ли слияние Партии регионов с СДПУ(о).

«Эти переговоры ведутся очень давно с целым рядом партий. Этих партий - до пяти партий, которые разделяют нашу политическую платформу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что на прошлых выборах Партия регионов применяла практику объединения с силами, которые разделяют ее политическую платформу. «Я не исключаю, что на этих выборах такая практика будет продолжена», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил мнение, что будущее - за крупными партиями. «Сегодня наши коллеги-политики понимают, что будущее - за крупными партиями, которые имеют наибольшую поддержку у украинского народа», - отметил лидер Партии регионов.