Екатерина Ющенко сегодня будет обедать с королевой

09:37, 07 сентября 2006
Политика
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У Сильвии напряженный график

Сегодня в Киев с неофициальным визитом прибывает королева Швеции Сильвия, основательница и  почетный председатель Всемирного фонда детства. В аэропорту ее встретит супруга  Президента Екатерина Ющенко, которая уже успела пригласить королеву на обед в резиденции главы государства. "У королевы очень напряженный график, она даже не успеет осмотреть достопримечательности и погулять по столичным улицам.  Ее однодневное пребывание сориентировано на одно: благотворительность для украинских детей", - сказал газете "Сегодня" второй секретарь посольства Швеции в Украине Ерн Фагербергерас.

 

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