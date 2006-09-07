Екатерина Ющенко сегодня будет обедать с королевой

Сегодня в Киев с неофициальным визитом прибывает королева Швеции Сильвия, основательница и почетный председатель Всемирного фонда детства. В аэропорту ее встретит супруга Президента Екатерина Ющенко, которая уже успела пригласить королеву на обед в резиденции главы государства. "У королевы очень напряженный график, она даже не успеет осмотреть достопримечательности и погулять по столичным улицам. Ее однодневное пребывание сориентировано на одно: благотворительность для украинских детей", - сказал газете "Сегодня" второй секретарь посольства Швеции в Украине Ерн Фагербергерас.