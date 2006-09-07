Как Янукович с коррупцией поборется

Правительство Украины планирует начать активную борьбу с коррупцией в различных сферах жизнедеятельности страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время своего пребывания на экономическом форуме „Криница-2006” в польском городе Криница Гурска, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

По мнению главы украинского правительства, для того, чтобы искоренить коррупционные явления, необходимы не только экономические реформы, но и реформа здравоохранения, а также пенсионная и военная реформы. И именно политическая реформа, которая сейчас происходит в Украине, открывает путь к их успешной реализации, считает он. „Серьезные реформы можно проводить только там, где есть стабильные отношения между правительством и парламентом, и Конституционная реформа дает нам такие возможности”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

При этом премьер-министр Украины сообщил участникам и гостям Форума о том, что Кабинет Министров Украины уже подготовил антикризисную программу, которая позволит в 2006-2007 годах устранить перекосы в экономике Украины, накопленные за последние полтора года, и снять чрезмерную нагрузку на товаропроизводителей.