Яценюк опять поднимет вопрос, из-за которого БЮТ блокировал трибуну ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК удивлен вчерашним блокированием народных депутатов от БЮТ работы парламента, поскольку положения законопроекта о внесения изменений в государственный бюджет на 2008 год, против которых они выступали, предусмотрены в правительственном проекте закона о преодолении экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я уже знаю о том, что отдельные положения вчерашнего законопроекта, то, что я предлагал, а именно увеличение Фонда гарантирования вкладов физических лиц и формирование Стабилизационного фонда появились в правительственном законопроекте. Поэтому как-то странно, почему вчера не был проголосован этот закон, который наверняка уже сегодня был бы подписан», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, часть экономических проблем уже была бы решена.

Председатель ВР сообщил, что после того как руководители фракции ознакомятся с правительственным законопроектом, он даст поручение руководителям комитетов немедленно его рассмотреть.

«И завтра будем пробовать решать это в сессионном зале», - сказал А.ЯЦЕНЮК.