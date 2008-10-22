Украинская селянская демократическая партия требует от правительства усилить аграрную составляющую антикризисного плана мер. Об этом во время совещания с председателями областных ячеек заявил Председатель УСелДП, депутат Киеврады от Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

«Руководство государства, соревнуясь за самый популярный антикризисный план, рискует разрушить сельскохозяйственную отрасль страны. Последствия этого украинцы почувствуют на себе уже весной, - сказал Дмитрий Андриевский. – В конечном итоге, безответственное отношение к аграрному сектору может привести не только к повышению цен на основные продукты питания, но и к их нехватке».

По мнению Дмитрия Андриевского, правительство уже сегодня должно предложить действенную программу предотвращения влияния мирового финансового и продовольственного кризиса на аграрный сектор страны.

«Правительство спасает химиков и металлургов, которые получали безумные прибыли от экспорта, правительство спасает банки, которые вели бизнес на легких внешних ссудах, правительство спасает тех, кто разъезжает на «Майбахах» и «Мазератти». А о миллионах крестьян, которые тяжелым трудом обеспечивали украинцев пищей, правительство почему-то забыло», - отметил Дмитрий Андриевский.

Напомним, 22 октября Кабмин принял законопроект, о минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины и поддержании финансовой стабильности.