Ющенко обнародует Стратегию национальной безопасности Украины
...когда она будет готова
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 5 сентября поручил подготовить внеочередное Послание Президента Украины к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в сфере национальной безопасности».
Как отмечено в указе, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, с целью определения стратегических целей и основных задач государственной политики национальной безопасности Украины, принципов и средств обеспечения защищенности жизненно важных интересов человека, общества и государства от внешних и внутренних угроз в условиях реализации политических решений, связанных с конституционными изменениями и необходимостью достижения национального единства, В.ЮЩЕНКО постановляет признать необходимым подготовку внеочередного Послания Президента Украины к ВР «О внутреннем и внешнем положении Украины в сфере национальной безопасности», в котором, среди прочего, определить Стратегию национальной безопасности Украины.
Данным указом глава государства одобрил следующую структуру Послания:
внутренняя и внешняя среда формирования национальных интересов Украины;
Стратегия национальной безопасности Украины:
– стратегические цели государственной политики национальной безопасности Украины;
– основные задачи государственной политики национальной безопасности на современном этапе развития Украины;
– принципы обеспечения национального единства и защищенности жизненно важных интересов человека, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
– механизмы реализации Стратегии национальной безопасности Украины;
ресурсное обеспечение выполнения основных задач государственной политики национальной безопасности Украины;
принципы и механизмы государственного и общественного контроля реализации Стратегии национальной безопасности Украины.
Руководство подготовкой проекта Послания Президент возложил на исполняющего обязанности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира ГОРБУЛИНА, а организационно-методическое обеспечение подготовки проекта Послания - на аппарат СНБО.
Глава государства поручил Кабинету Министров Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины представить до 15 сентября аппарату СНБО информационно-аналитические материалы для подготовки проекта Послания и предложения об изменениях к действующим законам по вопросам национальной безопасности и обороны.
В.ГОРБУЛИН должен подать проект Послания к 31 октября.