Ющенко обнародует Стратегию национальной безопасности Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 5 сентября поручил подготовить внеочередное Послание Президента Украины к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в сфере национальной безопасности».

Как отмечено в указе, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, с целью определения стратегических целей и основных задач государственной политики национальной безопасности Украины, принципов и средств обеспечения защищенности жизненно важных интересов человека, общества и государства от внешних и внутренних угроз в условиях реализации политических решений, связанных с конституционными изменениями и необходимостью достижения национального единства, В.ЮЩЕНКО постановляет признать необходимым подготовку внеочередного Послания Президента Украины к ВР «О внутреннем и внешнем положении Украины в сфере национальной безопасности», в котором, среди прочего, определить Стратегию национальной безопасности Украины.

Данным указом глава государства одобрил следующую структуру Послания:

внутренняя и внешняя среда формирования национальных интересов Украины;

Стратегия национальной безопасности Украины:

– стратегические цели государственной политики национальной безопасности Украины;

– основные задачи государственной политики национальной безопасности на современном этапе развития Украины;

– принципы обеспечения национального единства и защищенности жизненно важных интересов человека, общества и государства от внешних и внутренних угроз;

– механизмы реализации Стратегии национальной безопасности Украины;

ресурсное обеспечение выполнения основных задач государственной политики национальной безопасности Украины;

принципы и механизмы государственного и общественного контроля реализации Стратегии национальной безопасности Украины.

Руководство подготовкой проекта Послания Президент возложил на исполняющего обязанности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира ГОРБУЛИНА, а организационно-методическое обеспечение подготовки проекта Послания - на аппарат СНБО.

Глава государства поручил Кабинету Министров Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины представить до 15 сентября аппарату СНБО информационно-аналитические материалы для подготовки проекта Послания и предложения об изменениях к действующим законам по вопросам национальной безопасности и обороны.

В.ГОРБУЛИН должен подать проект Послания к 31 октября.