В ВР пока нет антикризисной программы ни от Ющенко, ни от Тимошенко

На данный момент ни Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, ни премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не предложили Верховной Раде антикризисных мер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

Он отметил, что «на данный момент ни одной программы, ни одного пакета или комплекса антикризисных мероприятий по преодолению финансово-экономического кризиса в Украине, представленных ни Президентом Украины, ни премьер-министром Украины и оформленных в формате законодательных инициатив, в Верховной Раде нет».

О.ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что блок Литвина считает, что подготовка такого плана является «совместной задачей и общей ответственностью и Президента Украины, премьер-министра Украины, то есть тех, кто, несмотря на войну между собой, олицетворяют на сегодняшний день действующую украинскую власть».

«Блок Литвина не воспринимает и не воспримет никаких так называемых антикризисных мер, осуществленных за счет людей”, - подчеркнул О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Он отметил, что введение моратория на повышение социальных стандартов жизни – это «очередная несправедливость в отношении 90% украинских людей». Он добавил, что тем, кто предлагает «затянуть пояса», Блок Литвина предлагает начать с себя и с олигархов. Он добавил, что из ста наиболее богатых людей в мире есть 24 олигарха, проживающих в Украине, поэтому, по его словам, «есть кому затянуть пояса».

По его словам, Блок Литвина предлагает на треть сократить государственный аппарат, а расходы на содержание органов власти в денежном измерении вернуть к уровню 2007 года. О.ЗАРУБИНСКИЙ также предложил правительству «публично обосновать уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы в Украине».