Тимошенко придет в Раду

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует принять участие в согласительном совете лидеров фракций ВР для согласования повестки дня парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что сегодня на заседании правительства был одобрен пакет антикризисных законопроектов. По словам лидера фракции БЮТ, с минуты на минуту документы должны пойти на рассмотрение парламента.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция БЮТ будет настаивать, чтобы вопрос об осуществлении антикризисных мероприятий был рассмотрен в первую очередь. «После этого фракция БЮТ включит «зеленый» свет другим мероприятиям по проведению политической бойни под названием «выборы», - сказал он.

При этом И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция БЮТ не будет голосовать за законопроекты для проведения внеочередных выборов в ВР, но и не будет мешать их принятию.