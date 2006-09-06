Янукович отстаивает европейские ценности еще с 1997 года

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что в Украине необходимо проводить глубинные реформы, внедряя ценности европейской демократии.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, об этом он заявил на XVI Экономическом форуме “Крыница-2006” в Польше.

“Мы хорошо понимаем, что сегодня именно от украинцев многое зависит, чтобы Украина стала европейским государством, а поэтому отходим от евроромантизма и переходим к европрагматизму”, – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ

По словам премьер-министра, такой подход всегда исповедовала возглавляемая им политическая сила: “Партия регионов еще в 1997 году приняла решение и поддержала интеграцию Украины в ЕС в своих программных документах”.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, именно двухлетнее противостояние и политический кризис, которые прекратились уже после создания парламентской коалиции, убедили украинское общество в важности европейских ценностей.