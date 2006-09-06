Луценко уверен, что Чорновил был убит

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что народный депутат Вячеслав Чорновил был убит, а не стал жертвой дорожно-транспортного происшествия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Днепропетровске.

«Как человек, имеющий на руках достаточно материалов, я убежден, что народный депутат Вячеслав Чорновил стал жертвой убийства, а не дорожно-транспортного происшествия», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, он не имеет права говорить очень много, поскольку дело по факту гибели В.Чорновола расследует Генпрокуратура Украины.

«Если ГПУ поступит согласно закону, то общественность узнает о многих дополнительных фактах гибели лидера Народного руха Украины».

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что МВД в последнее время «серьезно продвинулось» в расследовании гибели В.Чорновола.

По словам министра, выявлено очень много новых обстоятельств, которые свидетельствуют, что В.Чорновил стал жертвой убийства.

Ю.ЛУЦЕНКО признался, что имеет больше материалов, чем сейчас должен иметь министр внутренних дел.

Министр сообщил, что это он делает сознательно, поскольку «некоторые сотрудники ГПУ и СБУ боятся повторного захоронения дела о гибели В.Чорновола».

Справка УНИАН. В.Чорновил погиб в автокатастрофе в марте 1999 года. По официальной версии МВД, он погиб в результате случайного ДТП под Киевом: автомобиль В.Чорновола врезался в "КамАЗ" с прицепом, который разворачивался на дороге. Соратники В.Чорновола считают его гибель политическим убийством.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в августе инициировал проведение дополнительного расследования обстоятельств гибели выдающегося государственного и общественного деятеля В.Чорновола.

«Мы сейчас возвращаемся снова к тому вопросу (гибели) в виде очередного и нового поручений, которые дал я как Президент», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Сейчас Генеральная прокуратура Украины проводит новую экспертизу по делу о гибели В.Чорновола. Лишь после этого Генпрокуратура примет решение о передаче документов в суд.