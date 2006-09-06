Министр Луценко не возглавит никакой политической силы

Юрий ЛУЦЕНКО не намерен обсуждать никаких партийных проектов, пребывая в должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, сообщение о намерении возглавить ту или иную политическую партию является «очередной теорией» СМИ.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «пока я министр, я не возглавлю ни одну политическую силу».

Как писала 1 сентября газета «Коммерсант-Украина», бывший премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ и первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК инициируют создание в Украине новой политической партии праволиберальной или либерально-консервативной идеологической направленности. Как писала газета, «к созданию новой партии причастны также народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, лидер «Христианско-демократического союза» Владимир СТРЕТОВИЧ и бывший вице-премьер Вячеслав КИРИЛЕНКО. Все они подтвердили информацию о том, что подобные проекты обсуждаются». По информации источника в блоке «Наша Украина», также ведутся беседы с Юрием ЛУЦЕНКО и Виталием КЛИЧКО.