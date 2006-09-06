Азаров готовит общественное мнение к провалу госбюджета

Новое руководство Министерства финансов Украины готовит общественное мнение к провалу выполнения плановых показателей государственного бюджета. Об этом заявил лидер партии «Реформы и порядок», экс-министр финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИК, сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП.

Комментируя заявления первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА по поводу будто бы оставленных предыдущим правительством «дыр» в госбюджете, В.ПИНЗЕНИК подчеркнул, что за январь-июль 2006 года госбюджет выполнен с перевыполнением доходов на 583 млн. грн.

Кроме этого, по поводу замечаний Н.АЗАРОВА относительно неравномерного распределения доходов бюджета по периодам года, В.ПИНЗЕНИК сказал: «Действующего министра финансов пугает цифра увеличения доходов третьего и четвертого кварталов на 11%. В связи с этим возникает потребность напомнить министру финансов, что доходы бюджета поступают неравномерно - во второй половине года налог на прибыль поступает 3 раза (август, ноябрь, декабрь) за 8 месяцев года, в первой половине - лишь 2 раза (февраль, май) за 4 месяца. Более высокие плановые доходы августа предопределены сроком уплаты налога на прибыль (в июле уплаты нет). Именно поэтому в августе этого года поступления от налога на прибыль в 3,5 раза большие, чем в июле (3,8 млрд. грн. против 1,1 млрд. грн.)».

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, «сегодняшнее, как и предыдущие аналогичные заявления министра финансов, являются свидетельством не существующих проблем Бюджета, а подготовки общественного мнения к провалу выполнения госбюджета».

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ неоднократно заявлял о завышенных плановых показателях действующего сегодня Госбюджета. Он также обнародовал возможные намерения правительства о возможном секвестре бюджета. Н.АЗАРОВ также указывал на то, что прежнее правительство бюджетную роспись спланировало таким образом, что «львиная» часть доходов и расходов приходится на четвертый квартал текущего года. Министр считает это ошибкой бюджетного планирования.