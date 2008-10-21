Путин проявляет «феерическую глупость»?

С резкой критикой действий российского правительства и негативными прогнозами относительно доли рубля выступил известный эксперт, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Безусловно, девальвации рубля следует опасаться. Правительство проявляет феерическую глупость, повторяя шаги образца 1998 года с точностью один в один. Как еще можно назвать то, что банкам предоставляется ликвидность и не контролируется ее использование», - заявил он.

Делягин рассказал, что с 8 по 30 сентября валютные резервы Росси сократились на $41,4 млрд., а за первые десять дней октября еще на $25,5 млрд.

«Что касается самих банков, то они начали сыпаться давно. Государство не дает им «утонуть», «держа обеими руками на водой» подобно тонущему топору», - так охарактеризовал эксперт ситуацию в банковской системе России.