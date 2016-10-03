Каськив внес залог в $600 тысяч и вышел из тюрьмы в Панаме - ГПУ

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Читайте такжеГПУ об аресте Каськива: фото с панамским полицейским сыграло с ним злую шутку

«Каськив таки внес залог и вышел из тюрьмы. Дважды в неделю он обязан отмечаться в полицейском участке, а его передвижение ограничено городом Панама-сити. Это продлится некоторое время, пока панамские власти (не подконтрольные московскому режиму и совсем не банановые, как это первоначально представлял Каськив) не завершат процедуру экстрадиционной проверки», - подчеркнул Енин.

Он отметил, что внесенные 600 тыс. долларов США залога - «очередное свидетельство коррумпированности чиновника, который всячески оттягивает общение с представителями украинского следствия».

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В конце марта этого года Каськив был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах (7,5 млн грн) по заключенному им договору об оказании рекламных услуг с ООО. По данным ГПУ, Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

20 августа заместитель генпрокурора Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

Суд в Панаме избрал экс-главе Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долларов США и ограничил его передвижение по городу Панама.

По данным Енина, Каськив попросил политического убежища в Панаме, однако шансы его получить крайне низкие.