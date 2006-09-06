Соберут ли ”Регионы” депутатское большинство в 300 голосов?

Народный депутат, член фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ прогнозирует, что приблизительно 30-35 народных депутатов из фракции «Наша Украина» войдут в оппозиционное межфракционное объединение, а также не верит в то, что многие депутаты из БЮТ уйдут в большинство.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

А.ШКИЛЬ подчеркнул, что это его личная точка зрения, которая базируется на том, что у многих депутатов из «Нашей Украины» есть определенные моральные ограничения, которые не позволят им войти в коалицию.

Он прогнозирует, что в коалицию войдут только 40-45 депутатов от этой фракции. (Всего в “Нашей Украине 80 депутатов – УНИАН).

А.ШКИЛЬ выразил мнение, что сегодня Партия регионов пытается образовать большинство, которое бы имело больше 300 голосов, с тем, чтобы, во-первых, оппозиция не могла влиять на власть, а во-вторых, они имеют планы внести изменения в Конституцию, чтобы избирать Президента в парламенте. При этом А.ШКИЛЬ отметил, что хочет посмотреть, как “нашеукраинцы” будут голосовать за это.

Комментируя заявление о возможности вхождения ряда депутатов от БЮТ в большинство, А.ШКИЛЬ сказал: «Я не верю в большое количество». Он подчеркнул, что в БЮТ много депутатов молодых, амбициозных, которые хотят себя видеть в политике и будущем. «Те, кто не видит, – уйдут в коалицию, потому что сегодня выглядит так, что изменник это тот, кто смог своевременно предусмотреть, а завтра может быть иначе», - подчеркнул А.ШКИЛЬ. По его словам, главной задачей оппозиции является недопущение свертывания демократических процессов в Украине, а это будет означать, что в будущем депутатам-изменникам места в политике не найдется.