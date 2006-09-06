Тимошенко и Турчинов предлагают лишить полномочий депутатов-”мигрантов”

Народные депутаты Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Александр ТУРЧИНОВ (фракция БЮТ) внесли на рассмотрение парламента проект Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О статусе народного депутата Украины” (о досрочном прекращении полномочий народного депутата при невхождении или выходе из состава депутатской фракции).

Проект закона предусматривает обязательное вступление и постоянное пребывание народного депутата в составе фракции политической партии (избирательного блока политических партий), по избирательному списку которой (которого) он был избран. Несоблюдение этого требования является основанием для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

В таком случае полномочия народного депутата прекращаются досрочно, а регистрация его народным депутатом считается отмененной со дня принятия соответствующего решения высшим руководящим органом политической партии (избирательного блока политических партий), по спискам которой (которого) он был избран. То есть, в таком случае для досрочного прекращения полномочий народного депутата и отмены его регистрации не надо решения Верховной Рады Украины, решения суда и тому подобное.

Для сельских и поселковых советов, депутаты в которые избираются по мажоритарной системе, сохранен предыдущий порядок формирования депутатской фракции, и, соответственно, на них не распространяются данные требования.