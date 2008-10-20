Яценюк уверен, что на выборы придут более 50% избирателей

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК уверен, что на досрочные выборы придут более 50% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил журналистам на брифинге после заседания СНБО.

«При любых обстоятельствах выборы состоятся даже если будет планка 50%», - сказал А.ЯЦЕНЮК. Больше 50% все равно придет. Речь идет о юридической коллизии, чтобы не признавали в отдельных избирательных комиссиях выборы нелегитимными», - заявил А.ЯЦЕНЮК, отвечая на вопрос о том, существует ли вероятность признания выборов недействительными, если явка избирателей будет меньше 50%.