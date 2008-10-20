Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что берет ситуацию в стране под жесткий контроль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в заявлении для прессы.

Он раскритиковал действия правительства, назвав их «спекулятивными - от политики до экономики».

Он назвал недопустимым блокирование избирательного процесса, рейдерские атаки на суды. В то же время В.ЮЩЕНКО заметил, что у него хватит нервов все это выдержать. «В рамках Конституции и моих полномочий, чувствуя ответственность, я беру ситуацию под свой жесткий контроль», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что сегодня необходимо осуществить ряд важных мероприятий по минимизации мирового кризиса, и действия власти должны быть скоординированными.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в последние недели состоялся ряд тревожных событий.

«Это смесь политического противостояния и экономической неопределенности, связанной с мировым кризисом», - сказал Президент. Он заметил, что сегодня нужно всем успокоиться и честно сказать об угрозах, которые стоят перед Украиной, и сказать гражданам, какие шаги будут применяться для стабилизации ситуации.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что поддерживает все призывы о понимании. Поддерживает всех, кто заботится об украинских интересах. В.ЮЩЕНКО пообещал, что будет делать все, чтобы силы, которые имеют конструктивную позицию по преодолению политического и экономического кризиса, пребывали в диалоге и находили консолидацию.