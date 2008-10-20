Ющенко возобновил работу парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о возобновлении работы парламента, чтобы дать возможность Верховной Раде принять антикризисные законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в заявлении для прессы.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ввиду того, что действия БЮТ и правительства сделали невозможным проведение выборов 7 декабря, СНБО приняла решение признать такую политику неприемлемой. По словам В.ЮЩЕНКО, на основе этого решения он подписал указ о возобновлении работы ВР на несколько дней.

За это время ВР должна принять ряд антикризисных законов.

Также Президент перенес дату выборов с 7 декабря на 14 декабря 2008 г.

Президент подчеркнул, что хочет, чтобы в течение двух рабочих дней ВР приняла ряд необходимых решений для досрочных выборов. В частности, речь идет о нормализации работы ЦИК, а также финансировании досрочных выборов.