Тимошенко берет пример с Черчилля, и хочет создать «военный кабинет»?

Премьер-министр Юлия Тимошенко предложила сформировать коалицию на базе всех парламентских политических сил ради преодоления негативных последствий мирового финансового кризиса. Заявление главы Кабмина вызывало серьезный резонанс в отечественном политикуме. Главные политические игроки – Президент Ющенко и лидер оппозиции Янукович – пока не готовы согласиться на предложение Тимошенко. По просьбе УНИАН известные эксперты оценили инициативы Тимошенко и перспективы их воплощения на фоне затяжного политического кризиса. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает предложение объединить все фракции в коалицию таким, что имело немного шансов на реализацию. Однако, как идею собраться в парламенте и сделать шаги для предотвращения страшных следствий кризиса, он считает ее абсолютно правильной.

«Позиция зафиксирована, есть готовность принять любую помощь от оппозиционеров, бывших партнеров для выработки тактики поведения в это непростое время, - отметил эксперт. - Это позитивный факт. Думаю, что сформулировать ответ тем, кого касалось обращение, непросто. Если же вы не хотите идти навстречу, значит у вас желание преодолеть кризис не превалирует над планами получить власть и тому подобное.

Также Погребинский отметил, что позиция Тимошенко является определенной коррекцией имиджа в направлении формирования ответственного государственного деятеля, а не «лидера войны».

По мнению Президента Аналитического центра «Открытая политика» Игоря Жданова, сейчас в государстве «наступило время собирать камни».

«Мы столкнулись с глобальным экономическим кризисом, который требует скоординированных действий, - сказал он. - Сейчас политики проходят тест на ответственность перед собственным народом. Или они могут объединиться и сплотиться и ответить на новые вызовы, или же в дальнейшем будут беспокоиться о собственных внутриполитических, партийных интересах».

Жданов напомнил ситуацию, которая имела место в Великобритании, когда во времена Второй мировой войны существовал «военный кабинет», возглавляемый Уинстоном Черчиллем. У него входили и консерваторы, и лейбористы. А выборы были проведены по окончании войны.

Эксперт уверен, что в сегодняшних условиях в Украине «нужно включить в работу крупнейших профессионалов из разных партий, создав высокопрофессиональное правительство». «Правда, осуществить это вряд ли удастся, - вздыхает Жданов. - В частности, не стоит рассчитывать на поддержку Президента».

Андрей Ермолаев, Директор Центра социальных исследований "София" отмечает, что «независимо от политических баталий, задача исполнительной власти проводить эффективную текущую политику, а обязательство Президента, как гаранта Конституции, придерживаться принципа непрерывности власти, а соответственно признавать деятельность Верховной Рады».

При этом, по его мнению, Правительство Тимошенко само стало катализатором кризиса.

«Действительно, сейчас нужное действенное «техническое» правительство и это должно быть не переформатирование, а изменение правительственной команды, - сказал Еромалаев. - Думаю, что выступление Тимошенко говорит о растерянности правительства. После такого хода политическая война может перейти в горячую фазу».

Комментируя ситуацию вокруг досрочных выборов, эксперт сказал, что выборы нужны, поскольку задача любых выборов собственно и заключается в формировании более эффективной власти.

«Однако нужно отказаться от декабрьских выборов и готовить более серьезно выборы на февраль – март следующего года, отработав избирательное законодательство, - говорит Андрей Ермолаев.- Сейчас мы имеем проблему, потому что Президент принял плохо просчитанное политическое решение, потому оно, в частности, и не получило контрассигнации премьера».

Политический эксперт Владимир Поляков отметил, что «заявление Тимошенко с предложением создать новую коалицию противодействия мировому финансовому кризису и переформатировать под нее правительство свидетельствует о том, что Премьер готова ради стабилизации ситуации и отмены досрочных выборов пойти на значительные уступки в том числе кадровые».

Он отметил, что в своем выступлении Тимошенко послала сигнал Президенту Ющенко, что она в принципе может отказаться от участия в президентских выборах в обмен на стабильную работу правительства и парламента.

«С другой стороны, она послала и сигнал обществу о том, кто же в действительности работает над преодолением следствий мирового экономического кризиса, а кто в этот момент готов поменять ради должностей и президентских перспектив благосостояние украинцев», - заявил Поляков.

Эксперт отмечает, что независимо от того примут ли предложение Тимошенко ведущие политические игроки премьер будет «оставаться в глазах избирателей последней ячейкой стабильности в стране». А все потому, что «оппоненты Тимошенко уже не смогут упрекать ее какими-то экономическими провалами, потому что она всегда может указать на их личную вину в результате невозможности найти компромисс и успокоить собственные политические амбиции ради интересов государства».

Директор PR-группы «Политтех» Тарас Березовец подчеркивает, что «мировые лидеры сейчас своим примером показывают, что национальные интересы для них намного важнее любых внутренних конфликтов: в США соперники на президентских выборах Барак Обама и Джон Маккейн решили отложить в сторону свои разногласия и вместе пишут программу экономического спасения страны». В то же время Украина, утверждает эксперт, доказывает действиями своих руководителей, что она является незрелой. «Вместо спасения от глобального кризиса решили поигарть в выборы. То есть миллионы вместо стабилизации выбросить на ветер».

Инициатива премьера относительно коалиции защиты Украины от финансового кризиса объективно появилась в нужный момент, рассуждает политтехнолог. «Но удастся ли ее реализовать? Ведь на встречу к премьеру пришли только две фракции и одна в неполном составе. Однако премьер здесь сыграла на опережение, поскольку ключевым было заявление, что правительство ответственности с себя не снимет».

Березовец считает, что Президент пытается сыграть в жесткого топ-менеджера. Однако, отмечает политтехнолог, СНБО в его нынешнем жалком интеллектуальном состоянии, с таким руководством, не может быть альтернативой правительству ни в плане легитимности, ни профессиональности. «Тимошенко, как по мне, рискует, когда предлагает переформатировать состав правительства. Непонятно, будет ли адекватной замена одних министров на других. Тем более, что мы видим в отношении того же Виктора Януковича и Президента, что мировой экономический кризис тревожит их намного меньше, чем то, что нынешнее правительство остается у власти. Приход в правительство оппозиционных политиков не пойдет в интересах Кабмина». Эксперт также напоминает, что последний раз дрязги в украинской власти завершились роспуском Центрального Совета и потерей независимости в 1918 году.