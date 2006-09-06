Суд наложил арест на квартиры и иномарку Бориса Пенчука

Киевский районный суд Донецка вынес решение об аресте имущества автора книги "Донецкая мафия", бывшего владельца донецкого торгового центра "Белый лебедь" Бориса ПЕНЧУКА.

Как сообщает газета "Факты", судебное постановление принято по иску редактора донецкого регионального еженедельника «Криминал-Экспресс» Александра КУЧИНСКОГО, обвинившего авторов книги в плагиате.

По информации издания, суд наложил арест на две квартиры в центре города и иномарку, принадлежащие Б.ПЕНЧУКУ.

Истец оценил (а суд удовлетворил) нанесенный ему материальный и моральный ущерб на общую сумму 260 тыс. грн.

Поясняя "Фактам" свои претензии автору "Донецкой мафии", А.КУЧИНСКИЙ сказал, что он не давал составителю книги разрешения на перепечатку выдержек (а это целые главы) из своих книг «Хроника донецкого бандитизма», вышедшей в декабре 2002 года, а также «Антология заказного убийства», изданной еще в 90-х годах. Однако, утверждает он, в «Донецкой мафии» содержатся перепечатки из его книг, содержащие даже фактологические и грамматические ошибки, допущенные А.КУЧИНСКИМ в своих книгах.

Помимо этого, информирует газета, иск к Б.ПЕНЧУКУ намерен предъявить народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ, называющий факты, изложенные в «Донецкой мафии», клеветой.