У Януковича - раздвоение личности

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, как глава правительства поддерживать стратегию на интеграцию Украины в НАТО, а как политик – выполнять решение своей партии.

Об этом он заявил в интервью польским журналистам в канун визита в Польше. (УНИАН: сегодня, 6 сентября, происходит рабочий визит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Республику Польша).

«По делу НАТО стратегия украинская является уже утвержденной. Как премьер я буду поддерживать эту стратегию. Вместо этого как политик буду внимательно присматриваться к процессу в целом и буду выполнять все решения, которые примет моя партия», цитирует ЯНУКОВИЧА польская газета «Жеч посполита».

«В этом вопросе надо много работать. Надо информировать общество. Необходимо также реализовывать совместные с НАТО проекты, чтобы люди почувствовали, что сотрудничество с Альянсом будет полезным для Украины», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос, является ли возглавляемая им Партия регионов пророссийской силой, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Партия регионов существует с 1997 года. Уже в первой программе партии, которая была тогда утверждена, была записана необходимость интеграции со структурами Европейского Союза. Этот пункт программы является в дальнейшем актуальным», сказал лидер Партии регионов. Он добавил, что его партия является «проукраинской».

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ высказал прогноз относительно следующего Президента Украины: «Я убежден, что это будет очень хороший Президент, которого изберет народ».

Как сообщал УНИАН, в подписанном 3 августа Универсале национального единства в вопросе сотрудничества с НАТО стороны задекларировали развитие взаимовыгодного сотрудничества в соответствии с Законом «О принципах национальной безопасности Украины» в редакции, действующей на момент подписания универсала.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, комментируя этот пункт универсала, отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО предусмотрено решить по результатам референдума.

«По результатам референдума принимается окончательное решение», - сказал Президент.

Он также отметил, что все политические силы, подписавшие универсал, должны разделять политику, которая определяется законом о принципах национальной безопасности Украины (принятый в 2003 году - УНИАН), за который в свое время проголосовал 361 депутат и который определяет весь путь к членству в НАТО. «Более полного документа у нас не существует, который бы формулировал режим сотрудничества с НАТО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он заметил, что в универсале было учтено, «что, может, это политики так думают, а как думает нация. Тогда окончательное решение о вступлении пусть всегда останется за нацией, и поэтому появилась тема референдума”. «Это был компромисс, который позволил выйти из ситуации», - сказал Президент.