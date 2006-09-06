Президент позвал к себе одну партию

В Секретариате Президента началась встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО с представителями фракции “Наша Украина”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча происходит по инициативе В.ЮЩЕНКО. В ней принимают участие лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ, народные депутаты Юрий ЕХАНУРОВ, Анатолий КИНАХ, Анатолий МАТВИЕНКО и министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК.

Среди вопросов, которые планируется обсудить во время встречи, – законодательные инициативы Президента, направленные на закрепление положений Универсала национального единства, сотрудничество и координация действий между парламентом, Президентом и правительством, а также вопрос о расширении парламентской коалиции.