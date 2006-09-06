Янукович обещает полякам исправить ошибку относительно нефтепровода ”Одесса-Броды”

На сегодняшний день необходимо продлить нефтепровод «Одесса-Броды» до польского города Плоцк, и еще дальше для возможности поставки сырья европейским потребителям. Такое мнение высказал премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью польским журналистам.

«Нефтепровод («Одесса-Броды») это способ диверсификации поставок энергетического сырья для Европы», - отметил на этот счет В.ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос, почему, несмотря на политические декларации, трубопровод используется в реверсивном направлении, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Я не хотел бы обвинять ни одного из наших партнеров, но, в конечном счете, нефтепровод не может стоять пустой».

«Украина имеет пользу от того, что «Одесса-Броды» работает в так называемом режиме реверса. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет достроена польская часть нефтепровода, и пока не будет решено, какой нефтью заполнить трубу. Нужно помнить, что «Одесса-Броды» был построен, чтобы обеспечить диверсификацию поставок нефти. Однако мы потеряли много времени, и пришло время эту ошибку исправить», - цитирует украинского премьера газета «Жеч Посполита».

«Проект достройки «Одесса-Броды» позволит и Украине, и Европе диверсифицировать энергетические поставки, я считаю, что он объединит экономические интересы наших двух стран», - цитирует В.ЯНУКОВИЧА Польское агентство прессы. Как отмечает ПАП, украинский премьер назвал этот проект важнейшим экономическим проектом, сочетающим интересы Украины и Польши.

«Кроме политической воли, нужна практическая деятельность. Если мы создадим соответствующие условия для поставщиков и потребителей нефти, этот проект будет реализован, и этот вопрос не нужно политизировать», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщалось, сегодня, 6 сентября, происходит рабочий визит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Республику Польша. Во время визита В.ЯНУКОВИЧ проведет двусторонние переговоры с председателем Совета Министров Республики Польша Ярославом КАЧИНСКИМ. Энергетическая безопасность – одна из главных тем переговоров.

Справка УНИАН. В конце 2001 года ОАО «Укртранснафта» завершило строительство нефтепровода «Одесса-Броды» (нефтетерминал «Южный»-Одесса-Броды) длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год.

В конце мая 2003 года Украина, Польша и ЕС подписали декларацию, которой поддержали проект транзита каспийской нефти нефтепроводом «Одесса-Броды» и его достройки до польского города Плоцк, откуда нефть по уже существующему нефтепроводу может попасть в Гданьск.

Начиная с середины 2003 года, в Украине активно обсуждался вопрос о направлении использования нефтепровода «Одесса-Броды». Реверсивное направление использования лоббировала российско-британская компания ТНК-ВР. Третьего февраля 2004 года украинское правительство приняло решение о прямом использовании нефтепровода, однако уже в июле 2004 года пересмотрело свое решение.

В конце июля 2004 года ОАО «Укртранснафта» и ТНК-ВР подписали контракт о прокачке нефтепроводом «Одесса-Броды» 9 млн. тонн нефти в год в направлении нефтетерминала «Южный» (г. Одесса). Контрактом предусматривается транспортировка российской нефти Urals по маршруту «Мозырь-Броды-мнт «Южный» на протяжении трех лет в объеме 9 млн. тонн в год.

Вместе с тем, Наблюдательный совет «Укртранснафты» одобрил достройку «Одесса-Броды» до польского Плоцка и создание для этого совместного предприятия «Сарматиа» с польской компанией PERN Przyjazn.

После назначения нового правительства Украины в августе 2006 года поляки начали выражать обеспокоенность тем, будет ли достраивать Украина “Одесса-Броды”.

В частности, 17 августа «Газета выборча» писала, что Украина может отказаться от достройки до Польши нефтепровода «Одесса-Броды» и от попыток уменьшить энергетическую зависимость от России, если символом украинской политики в этой сфере будет министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО. “Если символом политики в этой отрасли должна быть персона нового министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО, то можно опасаться, что так. До Помаранчевой революции он был председателем «Нафтогаза», и это он внедрил “РосУкрЭнерго” в схему поставок газа. Ю.БОЙКО был одним из главных сторонников использования нефтепровода “Одесса-Броды” для транспортировки российской нефти”, - отмечала польская газета. При этом «Выборча» напомнила недавние заявления Ю.БОЙКО о том, что «Одесса-Броды» будет, по крайней мере, до сентября 2008 г. экспортировать российскую нефть, а также что нет шансов транспортировать им каспийскую нефть на Запад, пока трубопроводом из Азербайджана в Турцию не будет поставляться 50 млн. тонн нефти ежегодно».

«Оба этих условия практически исключают возможность продления трубы “Одесса-Броды” до Польши хотя бы потому, что такой объем можно будет заполнить не раньше 2010 года, когда Азербайджан получит дополнительную нефть из Казахстана. Но не известно, останутся ли тогда у Казахстана объемы нефти для трубы «Одесса-Броды», пишет польская газета.

1 сентября Ю.БОЙКО сказал, что Министерство топлива и энергетики Украины прогнозирует продление нефтепровода "Одесса-Броды" до польского города Плоцк за 2-3 года. «Мы абсолютно четко определились с перспективами продления "Одесса-Броды" до Плоцка», - сказал Ю.БОЙКО. В то же время, он отметил, что наполнение трубопровода связано с наполнением трубопровода "Баку-Тбилиси-Джейхан".