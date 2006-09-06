Азаров намерен напрячь себя и других

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявляет о готовности правительства напрячь силы для выполнения государственного бюджета на 2006 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.

Первый вице-премьер отметил, что нынешнее правительство вынуждено работать с тем, что основные доходы и расходы бюджета спланированы на конец года. В частности, 80% поступлений от приватизации запланированы на четвертый квартал.

«Ясно, что наши оппоненты рассчитывали не на внезапный золотой дождь над Украиной, а на подножку новому правительству – это не государственный подход, и проблему они создавали не для оппонентов, а для наших сограждан», - сказал первый вице-премьер. При этом он подчеркнул, что такие расчеты являются напрасными.

Н.АЗАРОВ отметил, что ему в правительстве уже во второй раз, как и в 2002 году, приходится начинать работу с «дырявым» бюджетом, но правительство знает, как нормализовать ситуацию. «Понятно, что решение этой проблемы требует напряжения сил и предельной ответственности: от министерств до местных администраций руководители персонально отвечают за оптимизацию расходов, экономию государственных средств и в то же время – за полную мобилизацию отмеченных законом доходов бюджета», - сказал первый вице-премьер.

Он также подчеркнул необходимость решить проблемы долгов по зарплате и при подготовке бюджета-2007 грамотно и тщательным образом спланировать доходы и расходы. При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что возобновление инновационной и инвестиционной модели развития экономики не конфликтует с целью «ускоренного уровня жизни». «Наши оппоненты пытаются исказить ситуацию таким образом, что наше правительство планирует инвестиционное развитие во вред уровню жизни людей за счет развития социального. Это неправда», - сказал Н.АЗАРОВ.