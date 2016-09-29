"Без оговорок": Еврокомиссия подтвердила выполнение Украиной обязательств для отмены виз в ближайшие недели - Петренко

Об этом сообщил глава Минюста Павел Петренко после встречи с еврокомиссарами Йоханнесом Ханом и Верой Юровой, передает "112 Украина".

"Мы провели огромное количество встреч с депутатами Европейского парламента, которые должны проголосовать за решение о безвизовом режиме для Украины. Также сегодня мы встретились с еврокомиссаром Ханом, Юровой, которые еще раз подтвердили, что Украина выполнила все без исключения обязательства перед европейской стороной и украинский народ заслуживает получения безвизового режима в ближайшие недели. Наша задача, как делегации Минюста, представить те реальные изменения, которые были в секторе юстиции, в секторе борьбе с коррупцией, развеять мифы, которые распространяют здесь определенные силы, приближенные к РФ. Я считаю, что мы это успешно сделали потому, что даже те депутаты Европейского парламента, принадлежащие к скептикам так называемых, после презентации изменений, которые произошли в Украине за последние два года, не имеют сейчас никаких аргументов почему не голосовать за безвизовые для украинцев", - заявил Петренко.

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По его словам, сегодня еврокомиссары еще раз подтвердили, что они прикладывают все усилия, чтобы Европейские институты в ближайшие недели приняли решение по Украине. "Нет никаких политических оговорок по этому вопросу. Технически Украина выполнила беспрецедентное количество обязательств перед ЕС (все 156 пунктов) сейчас мы показали результат именно в имплементации законодательства", - отметил министр.

"Мы будем иметь положительный результат и положительные новости", - уверен глава Минюста.