Янукович убежден, что Помаранчевая революция была неизбежна

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что события 2004 года в Украине, Помаранчевая революция были неотвратимы, поскольку общество хотело изменений.

Такое мнение В.ЯНУКОВИЧ выразил в интервью польским журналистам.

«На события 2004 года нужно смотреть с двух сторон. С одной стороны, для меня лично и моей партии это были события неприятные. С другой стороны - после 2004 года мы набрались опыта работы в оппозиции. То, что тогда произошло, было в известной мере неотвратимым. Украинцы ждали изменений», - цитирует украинского премьера польская газета «Жеч посполита».

Также он добавил, что политики поняли, что с момента обретения Украиной независимости «одной из важнейших проблем было отсутствие доверия общества к власти».

«Власть не была эффективна, вся система управления государством работала плохо. Я также понял, что страна созрела к изменениям и к политической реформе. 2004-й год был решающим, тогда началась конституционная реформа», - добавил премьер.

Он напомнил, что тогда «участники изменений стали с обеих сторон Днепра: из одной - помаранчевые, из другой – бело-голубые. Тогда как выборы 2006 года показали, что наша страна изменилась. Есть свободные масс-медиа, появились признаки демократии».

В.ЯНУКОВИЧ также обратил внимание, что на сегодня в Украине формируется широкая коалиция, в которой «будут принимать участие партии с обеих сторон баррикад».

«Можно сказать, что победил украинский народ, а дело политиков - как можно скорее засыпать ров недоверия, который существует в обществе», подытожил В.ЯНУКОВИЧ.