Работу для Еханурова ищет сам Ющенко

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК проведут встречу, во время которой будут решать, реализацию каких программ можно поручить бывшим членам правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил О.РЫБАЧУК на встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

Как отметил глава Секретариата, речь идет о таких людях как бывший министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, экс-министр экономики Арсений ЯЦЕНЮК и еще около десяти бывших правительственных чиновников.

По словам О.РЫБАЧУКА, трудоустройство этих людей не является проблемой, а возникает вопрос самореализации.

Как свидетельствует европейская практика, специалисты такого уровня смогут трудоустраиваться в бизнес-структурах на достаточно выгодных условиях и за приличное материальное вознаграждение, заметил О.РЫБАЧУК.

Он также сообщил, что решением вопроса о новом месте работы для бывшего премьер-министра Юрия ЕХАНУРОВА занимается сам Президент.

В то же время он отметил, что не существует Указа Президента о назначении Ю.ЕХАНУРОВА на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.